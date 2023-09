De assalto a tráfico: Mais de 40 prisões são registradas no Amazonas

No domingo (10), um homem de 24 anos foi preso e um adolescente de 15 anos foi apreendido, em posse de 26 trouxinhas de maconha e uma balança de precisão. A prisão e a apreensão foram efetuadas por policiais militares da 8ª Cicom, na Rua do Porto, bairro Compensa, zona oeste.

No sábado (9), um homem, de 31 anos, foi preso e um adolescente, de 17 anos, foi apreendido pela Rocam na rua Amor Agarradinho, bairro Da Paz, zona centro-oeste. No local foram encontradas e apreendidas 63 porções de cocaína, uma porção de oxi, dois celulares, duas balanças de precisão e R$ 166 em espécie. Eles foram encaminhados para o 19° DIP.

Manaus/AM - Quarenta e uma pessoas foram presas e sete adolescentes foram apreendidos no Amazonas durante o fim de semana em Manaus e nos municípios de Carauari, Careiro Castanho, Envira, Manacapuru, Maués, Rio Preto da Eva e Tefé. Das 41 prisões, 22 foram por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

