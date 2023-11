Criminosos rendem motorista e fazem 'a limpa' em rota do Distrito em Manaus; vídeo

As imagens das câmeras de vigilância do veículo mostram os dois suspeitos descendo de um micro-ônibus, supostamente após outro assalto, e apontando uma arma de fogo na direção do motorista. Ao abrir a porta, a dupla anuncia o assalto e passa a recolher os celulares dos funcionários que estavam a caminho do trabalho.

Manaus/AM - Dois criminosos armados renderam o motorista de uma rota do Distrito Industrial de Manaus e fizeram a limpa durante assalto. O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (24), na rua Quartzo, no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

