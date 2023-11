Criminosos invadem 'amarelinho' e anunciam assalto em Manaus; vídeo

Criminosos invadem 'amarelinho' e anunciam assalto em Manaus pic.twitter.com/Q9CUQxvxgq — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 10, 2023

Manaus/AM -

Imagens de câmeras de segurança de um ônibus do transporte alternativo, conhecido como “amarelinho”, registraram o momento em que três criminosos tocaram terror durante um assalto, na última segunda-feira (6), na zona leste de Manaus.

Por volta das 5h30, os três homens entram no amarelinho fingindo serem passageiros. É possível perceber que um dos assaltantes passa a catraca do ônibus, o segundo fica em frente ao cobrador e o terceiro puxa uma arma de fogo para render o motorista do veículo.



Assim que eles anunciam o assalto, os passageiros do ônibus se assustam e ainda tentam esconder alguns pertences. O motorista segue dirigindo o veículo mesmo rendido pelo assaltante. Enquanto isso, os outros dois suspeitos passam pelos passageiros recolhendo celulares, dinheiro e mochilas.

Assim que os criminosos recolhem todos os pertences das vítimas, o amarelinho para na esquina da avenida e os assaltantes vão embora.



De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), de janeiro até setembro deste ano, foram contabilizamos 929 assaltos sendo uma média de três por dia. Vale reforçar que esse número se refere a casos em que as vítimas foram até alguma delegacia e registraram o boletim de ocorrência (bo).