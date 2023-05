Criminosos esmagam cabeça de homem com bloco de concreto em Manaus e deixam bilhete

Moradores da área contaram para a polícia que ouviram gritos de socorro, e quando foram ver do que se tratava, encontraram um homem com a cabeça esmagada por um bloco de concreto, que foi deixando próximo ao corpo. Além disso, foi deixando um bilhete com a seguinte frase: 'Jack é sal'.

Manaus/AM - Um homem ainda não identificado foi brutalmente assassinado e teve a cabeça esmagada com um bloco de concreto. O crime aconteceu na noite deste sábado (13), na rua Curica, do bairro São José, Zona Leste de Manaus.

