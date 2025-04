Criador é multado em quase R$ 500 mil por maus-tratos a 104 porcos e 6 animais silvestres na BR-174

Ela explicou ainda que as condições em que os porcos se encontram podem levar ao risco de doenças como a Peste Suína Clássica (PSC), a Peste Suína Africana (PSA), a Doença de Aujeszky, e as Síndromes Respiratórias dos Suínos (PIS), além de outras doenças zoonóticas. O abate será realizado em um abatedouro licenciado, e as carcaças dos animais serão destinadas a um graxeiro certificado, assegurando o controle adequado da situação.

A coordenadora estadual do Programa Nacional de Sanidade Suídea (PNSS), a médica-veterinária Jeane Barbosa, profissional da Adaf, destacou que alguns porcos apresentavam sinais clínicos neurológicos, mas que as causas precisam ser investigadas.

Toda a criação de suínos da propriedade, assim como os dois galpões utilizados para a atividade, foi embargada até que todas as irregularidades sejam sanadas e as exigências legais cumpridas.

Também foi aplicada uma multa de R$ 90.470 mil por maus-tratos a seis animais silvestres e 104 porcos domésticos. Por fim, uma multa de R$ 160 mil por lançamento irregular de dejetos de criação de porcos em curso d’água, em desacordo com as exigências legais.

Foi aplicada uma multa no valor de R$ 210.500 mil pela operação de uma criação de suínos sem a devida autorização do órgão ambiental competente. Além disso, uma multa de R$ 30 mil por manter em cativeiro espécimes de porco-do-mato e um exemplar de jabuti-tinga sem a devida permissão da autoridade competente.

Diante disso, foi solicitado imediatamente o apoio de uma nova equipe do Instituto, composta por médicos-veterinários, para avaliar a condição dos animais. Paralelamente, foi pedido o apoio da Adaf para verificar a possibilidade de doação dos animais. No entanto, como os porcos apresentavam sinais de doenças, a medida foi suspensa.

De acordo com o diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, também foi constatado o lançamento de dejetos da criação diretamente em um curso d’água próximo, o que agrava os impactos ambientais da atividade.

Manaus/AM - Um criador, que não teve o nome divulgado, foi multado em no valor de R$ 490.970 mil por maus-tratos a 104 porcos e 6 animais silvestres. A ação ocorreu, nesta terça-feira (08), no km 64 da BR-174.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.