Corpo de professora é encontrado em rio no Amazonas; assassino deixou rastro de sangue

Manaus/AM - O corpo da professora Alcione Batista Barbosa, de 40 anos, foi encontrado neste domingo (9), boiando em um rio na comunidade Barro Alto, em Manicoré, interior do Amazonas.

De acordo com a prefeitura local, vizinhos escutaram gritos na madrugada e pela manhã a professora estava desaparecida.Pegadas de sangue foram vistas no caminho até a beira do rio.

Buscas foram iniciadas e na tarde de hoje o corpo de Alcione foi encontrado boiando no rio. O cadáver foi levado para a sede do município para passar por exame de necropsia no Hospital Regional Hamilton Cidade.

O principal suspeito do crime é o próprio marido de Alcione, que também era professor, ambos atuavam na mesma escola. Ele foi levado para a delegacia para prestar depoimento para a Polícia Civil, que investiga o caso.