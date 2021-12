'Chuck' e 'LH' são presos por estuprar e matar mulher e esquartejar homem em Manaus

De acordo com a polícia, no dia 8 de dezembro, a dupla voltou a atacar. Eles capturaram, torturaram e estupraram uma mulher. O corpo dela foi encontrado em outro ponto da comunidade.

O primeiro crime ocorreu no dia 16 de novembro e teve como vítima um homem de 26 anos. A vítima foi assassinada e esquartejada, as partes do corpo foram colocadas em sacos de fibras e espalhadas pelas ruas da comunidade.

