Atirador diz que foi contratado por R$ 5 mil para matar servidor do TCE-AM

“Nós já temos o atirador, ele se coloca na cena do crime, mas acerca da motivação e outros participantes do crime, isso vai ficar para a segunda fase das investigações”, diz Cunha.

Manaus/AM - Hewerton Kauan Oliveira Cavalcante, 18, preso pela morte do servidor do do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), Erwin Rommel Godinho, Rodrigues, 54, confessou o crime e disse que foi contratado por outra pessoa.

