Servidor do TCE-AM morre após ser baleado ao sair de restaurante em Manaus

Manaus/AM- O servidor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Erwin Rommel Godinho Rodrigues, de 54 anos, foi assassinado neste sábado (11), no conjunto Santos Dummont, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, Erwin estava saindo de um restaurante quando, criminosos que já o esperavam na frente do estabelecimento, atiraram seis vezes contra ele.

A vítima foi levada às pressas para o Hospital 28 de Agosto, mas Erwin não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em nota, o TCE-AM lamentou a morte do servidor:

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, em nome do colegiado e dos servidores, lamenta profundamente a morte prematura do servidor de Controle Externo Erwin Rommel Godinho Rodrigues, que trabalhava da Diretoria de Controle Externo da Administração Direta Estadual (Dicad), setor ligado à Secretaria de Controle Externo (Secex).

Neste momento de dor e de profunda tristeza, o Tribunal de Contas solidarizar-se com os familiares e amigos de Rommel, como era chamado no TCE, e roga para que encontrem conforto em seus corações.