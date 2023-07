Atentado a gerente motivou suspensão das visitas nos presídios de Manaus

Manaus/AM - A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) suspendeu as visitas em todas as unidades prisionais do estado por 30 dias, conforme decisão divulgada na sexta-feira (14). A medida pode ter sido tomada após um ataque a um gerente operacional da RH Multi, uma das empresas que administra a Unidade Prisional do Puraquequara (UPP).

