Assalto com reféns na loja Novo Mundo termina com presos em Manaus; vídeo

De acordo com a polícia, os dois assaltaram uma casa próximo ao local onde também fizeram reféns e levaram dois aparelhos de TV. Após a fuga, tentaram assaltar a loja e renderam os funcionários, sendo cinco mulheres que foram presas no banheiro e um homem que ficou na mira dos criminosos até o fim das negociações.

Manaus/AM - Terminou por volta das 15 horas deste sábado (10), o assalto com reféns na loja Novo Mundo, no bairro Manôa. Os dois suspeitos se entregaram após a chegada da mãe de um deles ao local e os funcionários foram liberados.

