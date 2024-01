Após briga no Ano Novo, homem é morto com tiros no rosto em Manaus

Segundo informações repassadas para a Polícia Militar, ele havia se envolvido em uma briga em um bar naquela mesma rua, e teria esfaqueado uma pessoa e fugiu em direção de sua casa, no entanto, foi cercado por criminosos e levou vários tiros no rosto.

Manaus/AM - Um homem ainda não identificado foi assassinado neste primeiro dia de 2024, na rua Janauacá, do bairro do São José, na Zona Leste de Manaus.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.