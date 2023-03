Ameaça de massacre em escola no Amazonas deixa pais em pânico e polícia em alerta

O delegado do município, Aldiney Nogueira, afirma que está dando a oportunidade para que o responsável pelas mensagens se apresente na unidade policial o mais rápido, com objetivo de botar fim a preocupação de servidores e pais de alunos.

Segundo a Polícia Civil, as ameaças foram postadas em um perfil do Instagram: "O presidente será envenenado e avera (sic) massacre na escola, sem data mais em breve”. Outra mensagem diz o seguinte: “Avisa aquele teu amigo que ele será envenenado esses dias, presidente otário”.

Manaus/AM - A polícia busca identificar o autor de uma ameaça de massacre na Escola Estadual Tereza dos Santos, em Itapiranga, no interior do Amazonas. O caso foi registrado na terça-feira (28), e desde então agentes reforçaram a segurança na unidade de ensino.

