Advogado tem crise de ciúmes e tenta matar namorada estrangulada em Manaus

Conforme a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra à Mulher (DECCM), a vítima contou que teria sido sequestrada pelo agressor, após receber um telefonema do suspeito dizendo que ela estava sendo seguida por uma pessoa armada, e que essa pessoa atiraria nela, caso ela não fosse ao lugar indicado por ele, no caso, sua residência.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.