Advogado foi morto por vingança de traficante em Manaus, diz polícia

Manaus/AM - Hélio Alerrandro foi preso nessa quarta-feira (23), apontado como mandante da morte do advogado Luís Carlos Calderaro, 60. O crime ocorreu no 1° de agosto deste ano, na rua Coronel Salgado, bairro Aparecida, zona sul.

A polícia conseguiu identificar o preso após encontrar várias mensagens dele para Luís Carlos o ameaçando de morte.

Segundo o delegado Ricardo Cunha, Alerrandro é um traficante conhecido no bairro e confessou que mandou matar Luís por vingança.

“Ele confessa com riqueza de detalhes (...) O Hélio Alerrandro é um traficante que se intitulava dono da região referente ao tráfico de drogas. Ele coloca no seu depoimento que o advogado era o responsável por sua prisão que ocorreu em junho, juntamente com um menor de 16 anos, por tráfico de drogas. E pasmem, este adolescente foi o atirador desse crime”, detalha.

O delegado afirma que Hélio e o adolescente planejaram a ação. No dia do homicídio, Hélio ficou nas proximidades, enquanto o menor se aproximou do advogado e o baleou na cabeça.

“O Hélio estava nas proximidades, ele verificou o advogado na frente de sua casa e passou a informação para esse adolescente, que recebeu uma arma dos traficantes da região. Ele começou a trafegar pela rua como se fosse uma pessoa normal e ao se aproximar do advogado desferiu esse tiro que levou sua morte na mesma hora”.

Ricardo Cunha também chama a atenção para o fato de que após a morte de Luís, Hélio tomou conta de um estacionamento que o advogado havia cedido para flanelinhas trabalharem.

“O advogado se utilizava de vagas na frente da sua residência para flanelinhas trabalharem em dia de feira. Após a morte do advogado, o Hélio passou a recolher o dinheiro desses flanelinhas que estavam trabalhando ali”.

Hélio foi capturado nessa quarta-feira no estacionamento de uma empresa na Torquato Tapajós, e confessou o crime com detalhes. O menor já foi identificado e está foragido.

“Ele está com mandado de busca e apreensão com internação expedido pelo Juizado da Infância e da Juventude. Tentamos efetuar sua prisão, mas ele não se encontra mais na sua residência, ele já é considerado foragido”, afirma Ricardo.

Hélio foi indiciado e segue agora para um presídio e vai responder por homicídio. Ele já tinha passagem por tráfico de drogas e deve permanecer à disposição da Justiça.