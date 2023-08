Suspeito de mandar matar advogado é baleado ao reagir à prisão em Manaus

Mais detalhes sobre a prisão e motivação do crime serão divulgadas posteriormente pela Polícia Civil do Amazonas.

O nome do suspeito e o local em que ele foi preso não foram divulgados pela polícia. Ainda conforme as informações preliminares, o suposto mandante do crime foi baleado na perna ao reagir à prisão.

Manaus/AM - O suspeito de mandar matar o advogado Luiz Carlos Calderaro Souza, de 60 anos, foi preso nesta quarta-feira (23), em Manaus. A vítima foi assassinada com um tiro na cabeça, em frente da própria casa, no dia 2 de agosto, na rua Coronel Salgado, bairro Aparecida, zona sul de Manaus.

