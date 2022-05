12 mortos em operação na Vila Cruzeiro, no RJ, são identificados; foragido do Amazonas integra lista

Segundo a PM, apenas 13 foram identificadas até o momento e uma delas foi vítima de bala perdida atingida dentro de casa. Um foragido do Amazonas Roque de Castro Pinto Júnior, está entre os 22 mortos da operação. Ele nasceu no Amazonas e estava sendo procurado por suspeita de ter envolvimento em um triplo homicídio que aconteceu em março de 2018, em um sítio no km 49 da rodovia estadual AM-240, estrada do Distrito de Balbina, em Presidente Figueiredo, no Amazonas.

Cerca de 22 pessoas foram mortas, nesta terça-feira (24), em confronto com a Polícia Militar na Vila Cruzeiro, comunidade no Rio de Janeiro.

