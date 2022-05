Papagaio deixa testemunhas de Jeová ‘plantadas’ por meia hora em porta: ‘já vou'; vídeo

O vídeo de um papagaio do México ganhou as redes sociais nesta semana, após o animal fazer um grupo de Testemunhas de Jeová esperar por cerca de meia hora na porta de sua casa.

Na publicação, o dono do animal relata, aos risos, a situação. Segundo ele, o grupo religioso bateu na porta da casa para falar com seu proprietário para lhe transmitir mensagens de esperança. Foi quando o papagaio, de dentro do imóvel, respondeu "já vou" pela primeira vez. As testemunhas de Jeová, então, permaneceram no local, acreditando ter sido uma pessoa que lhes atendeu. Após mais alguns minutos eles bateram novamente no portão e, pela segunda vez, o papagaio respondeu: "já vou", e eles continuaram no local.

Cerca de meia hora depois o dono da casa apareceu e acabou indo falar com o grupo, que informou estar esperando "a pessoa que lhes disse, duas vezes, já vou". E aí o homem esclareceu que quem havia respondido era o seu papagaio.