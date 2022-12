Proteja seu animal de estimação durante a queima de fogos no Natal; veja como

Manaus/AM - Nesta época de final de ano, quando muitas pessoas comemoram durante as festas soltando fogos de artifícios, é preciso ficar atento aos cuidados com animais domésticos. É que eles têm audição sensível, com capacidade auditiva duas vezes maior que a do ser humano. Por isso, esses barulhos podem causar estresse físico e psicológico.

A legislação proíbe a venda de fogos de artifício a menores de idade, bem como o manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos em eventos realizados com a participação de animais, ou em áreas próximas a locais que abrigam animais de quaisquer espécies.

"O estresse a que o animal é submetido pode provocar tremor, taquicardia, choros, latidos e, em casos extremos, convulsões, paradas cardiorrespiratórias e óbito. Alguns animais são mais afetados do que os outros como cães idosos e com deficiência visual”, explica a veterinária do CBEA, Aracelly Schwinden.

Veja algumas orientações sobre o que fazer na hora da queima de fogos. O ideal é que o animal fique em um ambiente fechado com a presença de tutores.

- Ambientes com pouca luz deixam os animais mais tranquilos. Os bichinhos tendem a procurar um local para se esconder e, se isso acontecer, evite tirá-lo do local para não deixá-lo ainda mais estressado. Caso o animal opte por ficar no mesmo ambiente que os tutores, tente entreter o pet, brincar com ele normalmente, para distrair. Alimentá-los neste momento ou deixar os brinquedos preferidos à disposição pode ser uma boa estratégia.

- Animais em ambientes externos podem se assustar ou fugir causando acidentes. Recomenda-se que os tutores redobrem os cuidados com seus animais durante as comemorações do Natal e Réveillon para evitar acidentes e fugas. Se possível, coloquem plaquinhas para identificação e prepare um ambiente adequado para caso necessário o animal recorra a esse local.