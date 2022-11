Bebê elefante interrompe repórter e rouba cena durante gravação; vídeo

KBC’s reporter piece to camera with the Jumbo turns hilarious Video by KBC pic.twitter.com/mZMjnEFbes

Um vídeo de um bebê elefante atrapalhando a gravação de um repórter no Quênia viralizou na internet. A cena inusitada e fofa foi publicada nas rede sociais no dia 13 de novembro, e mostra o repórter Alvin Kaunda recebendo o carinho do animal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.