Apresentadora acusada de humilhar chef ao vivo se manifesta: ‘fui vítima’

A apresentadora do programa queria me dar aula. Foi uma sensação horrorosa, ela não só queria me dar aula, como não teve paciêcia nenhuma comigo ao vivo. Por mais que eu falasse, parecia que ela não me ouvia! Ela fez parecer que a receita era horrorosa como se fosse fácil ser diabético. Já não basta todo sofrimento que os diabéticos passam com a sua comorbidade, ainda ter que assistir uma pessoa absolutamente arrogante e impaciente desdenhar de alguém que está simplesmente tentando passar uma receita simples é absolutamente inaceitável.

“Eu sempre tive o hábito e não vai ser diferente, de ser extremamente transparente com você que é meu telespectador. Hoje é um dia muito delicado pra mim! Eu fui vítima, posso dizer assim, de uma grande e profunda injustiça. Estou com o coração partido e você sabe, não sei se já passou por isso. Quando você se envolve em uma situação de injustiça, você sofre. O que eu tenho vivido de ontem para agora, é por injustiça. Eu tenho 12 anos apresentando o programa na Rede Vida!”, disse ela.

