Homem é procurado por tentar estuprar enteada PcD em São Gabriel da Cachoeira

A PC-AM solicita que qualquer informação sobre Vanderson Henrique dos Santos seja repassada pelo número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do denunciante será mantida em sigilo”, afirmou a delegada.

“Após o recebimento da denúncia, iniciamos imediatamente as investigações. No entanto, Vanderson ainda não foi localizado. Quem tiver informações sobre o paradeiro desse indivíduo pode entrar em contato conosco para que possamos efetuar sua prisão”, destacou a delegada.

