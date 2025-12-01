   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Trump rejeitou pedidos de Maduro em telefonema e opções para líder venezuelano se estreitam, dizem fontes

Por Reuters

01/12/2025 20h04 — em
Mundo



Por Marianna Parraga e Matt Spetalnick e Sarah Kinosian

1 Dez (Reuters) - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, está ficando sem opções para renunciar e deixar seu país com o salvo-conduto garantido pelos EUA, após uma breve ligação com o presidente dos EUA, Donald Trump, no mês passado, na qual Trump recusou uma série de pedidos do líder venezuelano, de acordo com quatro fontes informadas sobre a ligação.

O telefonema, em 21 de novembro, ocorreu após meses de crescente pressão dos EUA sobre a Venezuela, incluindo ataques contra supostos barcos de contrabando de drogas no Caribe, repetidas ameaças de Trump de estender as operações militares para terra e a designação do Cartel de los Soles, um grupo que o governo Trump diz incluir Maduro, como uma organização terrorista estrangeira.

Maduro e seu governo sempre negaram todas as acusações criminais e dizem que os EUA estão buscando uma mudança de regime para assumir o controle dos vastos recursos naturais da Venezuela, incluindo o petróleo.

Maduro disse a Trump durante a ligação que estava disposto a deixar a Venezuela desde que ele e seus familiares tivessem anistia legal total, incluindo a remoção de todas as sanções dos EUA e o fim de um caso emblemático que ele enfrenta no Tribunal Penal Internacional, disseram três das fontes.

Maduro também solicitou a remoção das sanções a mais de 100 autoridades do governo venezuelano, muitas delas acusadas pelos EUA de abusos de direitos humanos, tráfico de drogas ou corrupção, de acordo com as três pessoas.

Maduro pediu que a vice-presidente Delcy Rodríguez administrasse um governo interino antes de novas eleições, de acordo com duas das fontes.

Trump rejeitou a maioria de suas solicitações na ligação, que durou menos de 15 minutos, mas disse a Maduro que ele tinha uma semana para deixar a Venezuela para o destino de sua escolha junto com seus familiares.

Essa passagem segura expirou na sexta-feira, o que levou Trump a declarar no sábado que o espaço aéreo da Venezuela estava fechado, disseram duas das fontes.

O Miami Herald relatou anteriormente vários detalhes da ligação. O prazo de sexta-feira não havia sido divulgado anteriormente.

Trump confirmou no domingo que havia conversado com Maduro, sem fornecer detalhes. A Casa Branca não quis dar mais detalhes, e o Ministério da Informação da Venezuela, que cuida de todas as consultas à imprensa para o governo daquele país, não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

O governo Trump disse que não reconhece Maduro, no poder desde 2013, como o presidente legítimo da Venezuela. Ele reivindicou a vitória da reeleição no ano passado em uma votação nacional que os EUA e outros governos ocidentais consideraram uma farsa e que observadores independentes disseram que a oposição venceu de forma esmagadora.

Falando a manifestantes, Maduro jurou nesta segunda-feira "lealdade absoluta" ao povo venezuelano.

Não está claro se Maduro ainda pode fazer uma nova proposta envolvendo uma passagem segura. Trump conversou nesta segunda-feira com os principais assessores para discutir a campanha de pressão sobre a Venezuela, entre outros tópicos, disse uma autoridade sênior dos EUA.

Uma fonte em Washington informada sobre as discussões internas do governo Trump não descartou a possibilidade de uma saída negociada para Maduro, mas ressaltou que ainda há divergências significativas e que detalhes importantes ainda não foram resolvidos.

Os EUA aumentaram a recompensa por informações que levem à prisão de Maduro para US$50 milhões e têm recompensas de US$25 milhões para outros altos funcionários do governo, incluindo o ministro do Interior Diosdado Cabello, que foram indiciados nos EUA por suposto tráfico de drogas, entre outros crimes. Todos negam as acusações.

O governo de Maduro solicitou outra ligação com Trump, de acordo com três fontes.

(Reportagem de Marianna Parraga em Houston, Matt Spetalnick em Boston e Sarah Kinosian na Filadélfia; reportagem adicional de Steve Holland em Washington)

Quando o homem é vítima

