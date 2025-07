Trump diz que deve conversar com Lula em "algum momento, mas não agora"

Nas redes sociais, Trump tem reforçado o apoio a Bolsonaro, sugerindo que o ex-presidente brasileiro é alvo de uma "caça às bruxas". O republicano criticou o processo judicial que corre no Supremo Tribunal Federal (STF), no qual Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Ele também pediu que o ex-presidente “seja deixado em paz”.

