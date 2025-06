Polícia investiga suposto casamento com criança de 9 anos na Disney de Paris

Quatro pessoas foram detidas na França após a realização de um evento suspeito na Disneyland Paris, que envolvia uma cerimônia de casamento com uma criança de 9 anos. Segundo a polícia, a “noiva” era uma menina de nacionalidade ucraniana e o “noivo”, um britânico de 22 anos. A cerimônia estava marcada para acontecer em área privada do parque, fora do horário comercial, mas foi interrompida por funcionários, que acionaram as autoridades ao perceberem a presença da menor.

A administração do parque cancelou o evento imediatamente, e os detidos incluem o suposto noivo, a mãe da criança, de 41 anos, e mais dois adultos — de 24 e 55 anos. De acordo com o jornal Le Parisien e o The Guardian, a justificativa apresentada pelo jovem britânico foi a de que se tratava de uma encenação para uma filmagem e que ele seria dono de uma produtora. No entanto, testemunhas que estavam no local disseram não saber que se tratava de uma gravação.

A promotoria de Meaux informou que cerca de cem convidados estavam presentes, mas não chegaram a entrar no parque. A criança foi submetida a exames médicos, que não constataram sinais de violência. Apesar da versão do organizador, a polícia segue investigando o caso para determinar se houve crime e qual a real intenção por trás do evento. O parque tem regras rígidas para aluguel de seus espaços, especialmente em eventos privados com crianças.

Uma testemunha que estava no local disse ter ficado em choque ao ver a situação. “Ninguém mencionou que era uma filmagem. Todos nós achamos que assistiríamos a um casamento real. Foi muito confuso e desconcertante”, afirmou. O caso ganhou repercussão internacional e levanta discussões sobre a responsabilidade em eventos privados e a proteção de menores.