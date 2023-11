Polícia investiga assassinato de brasileira achada dentro de banheira com gelo na Austrália

A polícia está investigando o caso da professora brasileira, Catiúscia Machado, 43, que foi encontrada morta dentro de uma banheira com gelo na casa onde morava em Sidney, na Austrália, no último sábado (25).

O namorado dela foi preso suspeito do crime. Ele também é brasileiro e morava junto com a vítima no apartamento onde ela foi achada sem vida.

O corpo de Catiúscia foi encontrado pela polícia, após vizinhos denunciarem uma discussão no imóvel. Quando a polícia foi ao endereço averiguar, percebeu o homem nervoso e ao entrarem no banheiro, se depararam com Catiúscia, sem sinais vitais, dentro da banheira. O corpo estava coberto de gelo, o que indica que o homem pretendia se livrar do corpo posteriormente.

Conforme a família, a vítima e o namorado teriam discutido e o suspeito agredido a professora. Ela acabou caindo dentro da banheira e batendo a cabeça.

A mãe de Castiúscia contou que a filha é de Porto Alegre, mas o casal se conheceu em Vila Velha, no Espírito Santo. Alguns meses depois, o casal foi morar junto no país.

Castiúscia lecionava para crianças brasileiras no país e costumava falar com a família diariamente. Ela nunca havia relatado nenhum tipo de comportamento agressivo por parte do namorado, embora a ex-esposa dele tenha procurado a família da professora, meses antes, para relatar que era agredida por ele.

Na ocasião, a mulher contou que denunciou o marido por violência doméstica e que passou por um divórcio complicado. O homem segue preso na Austrália.