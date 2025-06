Dupla é presa por envolvimento em roubo de privada de ouro avaliada em R$ 33 milhões

Dois homens foram presos na sexta-feira (13) em conexão com o roubo de um vaso sanitário de ouro 18 quilates, uma peça de arte avaliada em US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 33 milhões). O item, intitulado "America" e criado pelo artista italiano Maurizio Cattelan, fazia parte de uma exposição no Palácio de Blenheim, local de nascimento de Winston Churchill e Patrimônio Mundial da UNESCO. O roubo ocorreu em 14 de setembro de 2019, quando um grupo de cinco homens invadiu o palácio.

Os criminosos, utilizando dois veículos roubados, forçaram os portões de madeira da propriedade antes do amanhecer. Em apenas cinco minutos, eles entraram por uma janela, arrombaram uma porta de madeira, removeram o vaso sanitário de 98 quilos da parede e fugiram do local. Apesar do seguro milionário, o item nunca foi recuperado. Os promotores acreditam que o ouro foi provavelmente dividido em quantidades menores e vendido, inviabilizando sua recuperação.

No desdobramento do caso, James Sheen, de 40 anos, se declarou culpado de roubo, conspiração e conversão ou transferência de ouro. Já Michael Jones, de 39 anos, foi considerado culpado de roubo por um júri, mesmo tendo se declarado inocente. O juiz Ian Pringle destacou que ambos desempenharam papéis significativos no "roubo ousado e descarado", embora a presença de Jones no momento exato do roubo não tenha sido confirmada.

As sentenças foram proferidas: Sheen foi condenado a quatro anos de prisão, pena que se somará a outra de quase 20 anos que ele já cumpre por outros roubos. Jones, por sua vez, recebeu uma condenação de 27 meses de prisão. As prisões desta sexta-feira marcam um avanço significativo no caso que envolveu uma obra de arte única e um roubo de alta repercussão.