Presidente da Colômbia diz que se reunirá com Trump em 3 de fevereiro
Por Reuters
15/01/2026 08:42:03
15/01/2026 8h42 — em
Mundo
15 Jan (Reuters) - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse na quarta-feira que se reunirá com seu homólogo norte-americano, Donald Trump, em 3 de fevereiro.
Trump e Petro conversaram por telefone na semana passada e, após a ligação, Trump disse que estavam sendo tomadas providências para que Petro visitasse a Casa Branca, dias depois de ameaçar a Colômbia com uma ação militar.
"Veremos os resultados dessa reunião; ela é crucial. Minha intenção é que os colombianos, de todas as partes do país, não sofram e possam estar em paz", disse Petro durante uma reunião de gabinete.
(Reportagem de Brendan O'Boyle)
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.
ASSUNTOS: Mundo