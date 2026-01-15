Presidente da Colômbia diz que se reunirá com Trump em 3 de fevereiro





15 Jan (Reuters) - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse na quarta-feira que se reunirá com seu homólogo norte-americano, Donald Trump, em 3 de fevereiro.

Trump e Petro conversaram por telefone na semana passada e, após a ligação, Trump disse que estavam sendo tomadas providências para que Petro visitasse a Casa Branca, dias depois de ameaçar a Colômbia com uma ação militar.

"Veremos os resultados dessa reunião; ela é crucial. Minha intenção é que os colombianos, de todas as partes do país, não sofram e possam estar em paz", disse Petro durante uma reunião de gabinete.

(Reportagem de Brendan O'Boyle)