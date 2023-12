Menino de 10 anos que participou do Domingão com Huck é aprovado em vestibular na UEA

Manaus/AM - Luan Gabriel Aguiar Gama, de apenas 10 anos, que participou do quadro "Pequenos Gêneos" do Domingão com Huck (Globo), foi aprovado no vestibular para o curso de licenciatura em Matemática da Universidade do Estado do Amazonas.

Estudante da Escola Estadual Libertador Simon Bolívar e obcecado - como ele mesmo descreve - por matemática e geografia, o menino prestou pela primeira vez o vestibular para testar os seus conhecimentos, e acabou passando em 13º lugar na classificação final dos aprovados, com nota final de 46,19.

"Estou muito feliz, até porque eu tenho 10 anos, sou de escola pública e apesar disso tudo, eu estudo muito. Quero agradecer a todos os professores de um cursinho particular que eu também fiz em preparação, e apesar de tudo, no primeiro ano [em que eu fiz o vestibular] deu tudo certo", disse ele em um vídeo publicado nas redes sociais.

Apesar de ter passado, o menino afirmou que não sabe se irá cursar ou não a licenciatura devido à sua idade: "A gente vai tentar recorrer a todos os métodos legais, juridicamente falando", disse Luan em seu perfil no Instagram.

Nesta quinta-feira (7), Luan participou de uma sessão de fotos dos aprovados.