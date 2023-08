Manaus FC é rebaixado para série D; Amazonas fica em 3º no Brasileirão

Manaus/AM - O Manaus FC foi rebaixado para a série D do Campeonato Brasileiro de 2024 após empatar com o Figueirense, em 0 a 0, neste sábado (26) em Santa Catarina. Já o Amazonas terminou a competição em terceiro lugar após vencer por 1 a 0 o CSA no estádio Carlos Zamith.

O Manaus precisava vencer para permanecer na série C, mas o clube não conseguiu balançar a rede do rival, e voltará a jogar pela série D no próximo ano.

Na primeira fase do Brasileirão, o Amazonas FC está em 3º lugar com 32 pontos, a quatro pontos de distância do líder, Operário (PR).

Na fase final, os clubes que permanecerem nos quatro primeiros lugares se classificam para a série B, e os dois melhores disputam o título.