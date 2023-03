Mais de 120 casas são interditadas após deslizamento que matou 8 em Manaus

Manaus/AM - Mais de 120 casas foram interditadas na área onde houve um deslizamento que matou 8 pessoas, em Manaus. A Prefeitura concluiu, nesta sexta-feira (17), os trabalhos em campo para notificar famílias na área de risco no entorno da rua Pingo d’Água, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital.

Uma equipe do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) passou a semana atuando na região, realizando um total de 125 interdições para que as famílias deixassem a área de risco.

O raio dessa ação é de 1 quilômetro a partir do local do deslizamento, com suporte e identificação de técnicos da Defesa Civil do município. A notificação é para retirada imediata do local, com interdição dos imóveis, em razão do risco de desabamento da edificação, diante do desbarrancamento e erosão na região atingida por fortes chuvas.

A força-tarefa da prefeitura realizou interdição do espaço para início de serviços de contenção e recuperação do barranco. “O Implurb integra a força-tarefa montada pela prefeitura e governo do Amazonas, de forma a dar suporte a todas as famílias envolvidas na fatalidade. Entra com a notificação dentro da leitura orientada pela Defesa Civil. Assim, as famílias são devidamente encaminhadas para a garantia de sua segurança e acolhimento”, comentou o vice-presidente do Implurb, arquiteto e urbanista Claudemir Andrade.

O arquiteto frisou a importância de que as áreas de risco não sejam ocupadas, são regiões que não devem receber construções, até mesmo em razão da vulnerabilidade do solo, havendo possibilidade de sinistros e até mesmo fatalidades. “Principalmente no período chuvoso, pelo qual estamos passando. O volume de água é intenso em março e a área é desprovida de proteção, de cobertura vegetal, o que torna as edificações vulneráveis a erosões e instabilidades das encostas. Estamos na força-tarefa para amenizar e evitar outras ocorrências que possam vitimar mais famílias”, completou.

Leia também:

Deslizamento de barranco deixa ao menos 8 mortos após forte chuva em Manaus

Corpos de mãe e filha são encontrados abraçados após deslizamento de barranco em Manaus

Famílias são retiradas de áreas de risco após deslizamento em Manaus

Famílias deixam casas após barranco deslizar no Jorge Teixeira, em Manaus

Tragédia em Manaus: Wilson Lima pede apoio ao ministro Walder Góes

Bombeiros encerram buscas por vítimas de tragédia em Manaus

Prefeito de Manaus diz que ‘situação é crítica’ e não descarta novo deslizamento

Manaus decreta calamidade pública após tragédia que matou 8 pessoas

Em fevereiro, Manaus foi apontada como cidade com maior risco de deslizamentos do país

Veja fotos do local devastado por deslizamento de terra que matou 8 pessoas em Manaus

Vídeo mostra buscas por sobreviventes após deslizamento em Manaus; 8 pessoas morreram

Manaus tem ao menos 62 áreas com risco de deslizamento, diz prefeito

Quatro vítimas de deslizamento em Manaus são identificadas

Omar articula reunião entre Lula e David Almeida para evitar novas tragédias em Manaus

Corpo de Bombeiros não descarta encontrar novos corpos soterrados em Manaus

Saiba quem são as vítimas de soterramento do deslizamento de terra em Manaus

TJAM inicia arrecadação para ajudar vítimas de deslizamento em Manaus

Prefeitura segue monitorando áreas de risco após mortes em Manaus

Lama de deslizamento de barranco atingiu 2 metros de altura em Manaus, diz bombeiro

Mais de 130 casas são interditadas após deslizamento no Jorge Teixeira, em Manaus

Governo Federal vai liberar recursos para famílias afetadas pelo deslizamento em Manaus

IML libera corpos de vítimas de deslizamento no Jorge Teixeira; quatro eram venezuelanos da mesma família

Campanha da Prefeitura arrecada doações às vítimas do deslizamento no Jorge Teixeira

Manaus entra em situação de emergência após 8 mortes em tragédia

Defensoria acompanha situação das vítimas após tragédia em Manaus

Vítimas são veladas após deslizamento de barranco no Jorge Teixeira, em Manaus

'Chamava o pai de amor e falava comigo todo dia', diz tio de vítima soterrada em Manaus