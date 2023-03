Prefeitura segue monitorando áreas de risco após mortes em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), informa que a Defesa Civil continua atuando nas ocorrências do último domingo (12), causadas pela forte chuva que afetou diversos bairros da cidade. Ao todo, foram 110 registros, sendo 71 atendidos ainda no domingo, com dois de extrema prioridade nos bairros Monte das Oliveiras e Jorge Teixeira.

Três equipes seguem atuando por toda capital amazonense realizando as vistorias como é o caso da Vila Amazonas, localizada no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona Centro-Sul, onde um igarapé transbordou com as fortes chuvas que atingiram a cota de 97,2 milímetros, colocando a cidade em estágio de Atenção.

“Quando se tem muitas ocorrências como essa de domingo as equipes priorizam as ocorrências de maior impacto e urgência. Conseguimos atender ainda ontem 71 das 110 ocorrências, e hoje estamos na Vila Amazonas, atendendo o beco Carambola. A água do igarapé transbordou, causando prejuízos à diversas famílias que já foram catalogadas e serão atendidas pela Semasc (Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania)”, explicou Cristiano Lira, coordenador da Central 199 da Defesa Civil.

Além da atuação em sinistros já registrados, a Defesa Civil segue monitorando as áreas de risco com um trabalho de georreferenciamento integrado com outros serviços municipais como Meio Ambiente, Infraestrutura e Assistência Social.

