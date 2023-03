Mais de 130 casas são interditadas após deslizamento no Jorge Teixeira, em Manaus

Manaus/AM - O Centro de Cooperação a Cidade (CCC), informa que, até às 17h desta segunda-feira (13), o Comitê de Gestão de Crise interditou mais de 130 imóveis da área atingida por um deslizamento de barranco no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Os moradores deverão ser encaminhados para a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), para serem inseridos no Auxílio Aluguel.

Pelo menos 13 órgãos estaduais e municipais estão atuando em conjunto em uma força-tarefa que iniciou com a busca pelos desaparecidos no soterramento que destruiu 20 casas.

De acordo com os órgãos integrados, foram contabilizadas mais de 100 residências na área do deslizamento que serão demolidas após a remoção total dos moradores e pertences. Além das famílias impactadas pelo deslizamento, a Defesa Civil do município, em conjunto com o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), está vistoriando as casas do alto do barranco, localizadas nas ruas Topázio e Talismã e que também se encontram em área de risco. Neste local, 30 imóveis já foram interditados.

O Comitê de Gestão de Crise continuará ativo até que o status da cidade esteja normalizado e a ocorrência concluída.

