Seis bairros ficarão sem energia nesta terça-feira em Manaus

Manaus/AM - Seis bairros ficarão sem energia, nesta terça-feira (14), em Manaus, devido a uma manutenção programada da concessionária Amazonas Energia.

A interrupção irá afetar as seguintes localidades:

Aleixo - Avenida do Sol com rua EG, conjunto Morada do Sol, 08h30 às 17h

Educandos - Rua Brasil (esquina com a rua Vista Alegre), das 09h às 15h

Rural - Ramal das Castanheiras, BR-174, km 17, das 09h às 16h

Cidade Nova IV - Rua Esperança (Núcleo 9) e adjacências, Rua 147 e sua 156 (Núcleo 9) e adjacências, das 08h às 17h

Lírio do Vale I - Rua C, com ruas 17, 18, 19 e 20 - Conjunto Augusto Montenegro e adjacências, 08h às 17h

Dom Pedro I - Rua Cametá, rua Marabá e adjacências, das 08h10 às 17h