Manaus entra em situação de emergência após 8 mortes em tragédia

Foram 97,2 milímetros de chuva no domingo, número que colocou a cidade em estágio de atenção, resultando em 110 registros pela Central 199 da Defesa Civil. Já nesta segunda-feira, mesmo com o baixo índice pluviométrico, mais ligações foram recebidas.

Com mais de 130 residências interditadas, só no bairro Jorge Teixeira, a Prefeitura de Manaus, por intermédio do Comitê de Gestão de Crise, vem realizando uma força-tarefa com diversos órgãos, para garantir o apoio às famílias afetadas. E entre as ações já garantidas pelo prefeito, o auxílio-aluguel.

O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Município (DOM) na noite desta segunda-feira, assinado pelo prefeito; pelo secretário Chefe da Casa Civil, Rafael Bertazzo; e pelo secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Sérgio Fontes.

Manaus/AM - A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu, nesta segunda-feira (13), a Situação de Emergência da capital amazonense em decorrência das fortes chuvas do último domingo (12), que resultaram em um deslizamento de barranco que soterrou 11 casas, levando oito pessoas a óbito no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

