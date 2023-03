Governo Federal vai liberar recursos para famílias afetadas pelo deslizamento em Manaus

"Entre medidas adotadas pela Pasta, estão o reconhecimento de situação de emergência para liberação de recursos — após publicação do decreto municipal — e o envio de equipes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para assistência, ainda nesta segunda-feira (13), e orientação dos gestores locais para o desenvolvimento dos planos de emergência", disse o Ministério do Desenvolvimento Regional.

Manaus/AM - O Governo Federal vai liberar recursos para apoiar as famílias afetadas pelo deslizamento que causou a morte de 8 pessoas, na madrugada deste domingo (12), no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus.

