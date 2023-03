Manaus/AM - O prefeito de Manaus David Almeida afirmou neste sábado (25) que todas as equipes estão em alerta e trabalhando para minimizar os impactos causados pela forte chuva que atinge a cidade desde as primeiras horas de hoje.

Equipes estão em alerta e zona Leste é a mais atingida por temporal em Manaus, diz prefeito pic.twitter.com/lAeKMUTYy4 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) March 25, 2023

Segundo o prefeito, a chuva de hoje é mais intensa do que a do último dia 12, quando casas foram soterradas e 8 pessoas morreram no bairro Jorge Teixeira.

“Estamos com todas nossas equipes reunidas para minimizar os efeitos dessa grande chuva. Hoje já choveu 113 milímetros só na zona leste, 75 milímetros na Zona Norte. A chuva que cai hoje é mais forte, mais intensa que a última do dia 12 que teve aquele acidente lá no Jorge Teixeira. Estamos em alerta, trabalhando para minimizar os efeitos desse grande temporal que caí sobre nossa cidade desde as 6h da manhã”, afirmou David.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o Amazonas está na zona de perigo com risco de alagamentos por conta das chuvas intensas.