Vídeo: Diogo Melim pede namorada em casamento durante viagem ao Japão

No vídeo, o casal aparece à beira de um lago, vestidos com roupas rosa-claro, rodeados por pétalas de flores. Diogo ajoelha, faz o pedido, e após o "sim", os dois trocam beijos e carinhos. Ele resumiu o momento como "O dia mais feliz do ano".

Juntos há quatro anos, o cantor compartilhou o momento em um vídeo e escreveu: "Obrigado por confiar e principalmente por acreditar em mim. Você literalmente mudou a minha vida e me mudou pra melhor. Sou uma pessoa curada porque você abraçou as minhas imperfeições".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.