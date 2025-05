Graciele Lacerda diz que não divulgaria bets e mãe de Deolane rebate: 'tomou marido dos outros'

Solange Bezerra é investigada por suposto envolvimento com jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Em setembro de 2023, foi presa com a filha Deolane em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco.

Nos comentários de um perfil de fofoca que compartilhou o vídeo, Solange rebateu a mulher de Zezé: “Fez pior, tomou o marido dos outros”, escreveu, em referência ao início do relacionamento de Graciele com o sertanejo quando ele ainda era casado com Zilu Camargo.

