Web reage a visual de Virginia Fonseca na CPI das Bets: 'milimetricamente calculado'

O depoimento de Virginia Fonseca na CPI das Bets, nesta terça-feira (13), gerou grande repercussão nas redes sociais — não apenas pelo conteúdo, mas pelo visual adotado. A influenciadora de 26 anos surgiu no Senado usando moletom com a estampa da filha Maria Flor, calça jeans, tênis e óculos joviais, ao lado do marido, Zé Felipe. O look, descrito como "despretensioso", virou um dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

Internautas afirmaram que a imagem foi cuidadosamente planejada. “Um visual milimetricamente calculado para encarnar a persona da jovem alheia à gravidade do tema”, escreveu um perfil com mais de 75 mil curtidas. Outro comentário viral destacou o contraste entre o traje e a seriedade da ocasião, ironizando o uso de um copo rosa choque, confundido por Virginia com o microfone durante a sessão.

Virginia não é boba, está se fazendo como estratégia de defesa. Fingir que está nervosa, que não sabe responder, que errou o canudo... é parte da performance, assim como o moletom com imagem da filha amada na internet e o copo stanley rosa no melhor estilo patricinha colegial. pic.twitter.com/7J0YV9WhS8 — Cida Falabella (@FalabellaCida) May 13, 2025

Para a consultora de imagem Clara Laface, a escolha reforça uma estratégia de comunicação voltada à imagem de "naturalidade", muito diferente do estilo glamoroso que a influenciadora costuma exibir em suas redes, onde soma mais de 53 milhões de seguidores.