Padre Patrick detona mães de bebês reborn: "adultos infantilizados"

“Estamos vivendo numa geração de adultos infantilizados, mimados e carentes”, Padre Patrick opina sobre mães de bebê reborn



Confira matéria completa: https://t.co/VbKBLChhrt pic.twitter.com/1pIrwDNDKG — BNews Natal (@BnewsNatal) May 14, 2025

O padre Patrick causou polêmica nas redes sociais após criticar mulheres que tratam bonecas reborn como filhos.

“Não sei o que está acontecendo, mas meu Instagram só mostra vídeos dessas mães de bebês reborn (risos). O que está acontecendo com o mundo? Se a NASA estiver precisando de voluntário para ir a Marte, me chama. Estou disposto a ser o primeiro padre marciano. Acho que estou cansado desse planeta”, disparou.

Ele ainda questionou se o comportamento dessas mulheres seria apenas uma estratégia por engajamento ou se haveria uma ligação emocional real. “Tem chá revelação, encontro no parque com as bonecas, e estão até levando os reborns para o hospital. Jesus, volta logo”, comentou.

O padre também criticou a aparência das bonecas e fez uma observação polêmica: “É difícil dizer, mas acho que está faltando marido para essas mulheres. Não que homem seja a solução, mas parece que falta algo que as ocupe de outra forma. Isso é o apocalipse. Essas bonecas têm um visual que assusta. Eu não conseguiria dormir com uma dessas no quarto”, disse ele.

Diante da repercussão negativa, Patrick voltou ao Instagram, onde tem mais de 6,6 milhões de seguidores, para defender sua opinião. “Não consigo tratar isso como algo normal. Estamos vivendo tempos extremos. O que vemos é uma geração de adultos que se recusam a amadurecer. Pessoas crescidas que agem como crianças. É por isso que muitos casamentos fracassam — porque se unem, mas continuam se comportando como filhos mimados e emocionalmente carentes”.