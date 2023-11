Taylor Swift encontra família de Ana Benevides, fã que morreu em show no Rio

Taylor Swift fez seu último show no Brasil na noite deste domingo (27) e encontrou com a família de Ana Benevides, fã da cantora que morreu durante show no Rio de Janeiro.

“Taylor Swift se encontrou com a família da Ana Clara Benevides antes do show de hoje, em São Paulo”, escreveu o perfil de um fã clube “Updates Swift Brasil”. A foto circula pela internet.

Os familiares também foram vistos na área VIP do estádio durante o último show de Taylor no Allianz Parque. O fã clube “Updates Swift Brasil” relatou que a cantora fez uma dedicatória na foto de Ana Benevides e entregou a família.

Morte de fã

Ana Benevides, de 23 anos, morreu após uma parada cardiorrespiratória no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A amiga da vítima que estava com ela relatou que Ana começou a passar mal no início do show.

“Ela viajou ao Rio especialmente para o show da Taylor. Estava muito calor, no comecinho do show ela passou mal e desmaiou”, contou.