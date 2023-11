Fãs de Taylor Swift homenageiam Ana Benevides na Times Square, em Nova York

Fãs se juntaram e exibiram uma homenagem a Ana Benevides na Times Square, em Nova York pic.twitter.com/ExDlomZtVX — Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) November 23, 2023

Fãs brasileiros de Taylor Swift se uniram para homenagear Ana Clara Benevides na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (22).

A jovem de 23 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória após passar mal durante o show da cantora no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (17).

"Essa é uma homenagem de todos os fãs que estavam nos shows no Rio de Janeiro. Você foi maior que todo o céu", dizia a mensagem em inglês, com uma foto da jovem em preto e branco.

Os fãs fizeram referência à música de Taylor Swift, "Bigger Than The Whole Sky" (Maior que todo o céu). A cantora apresentou a canção inédita no show feito dois dias após a morte de Ana, no domingo (19), e a música foi apontada como uma homenagem à fã.

No entanto, Taylor foi criticada na internet pelo fato de não ter citado Ana, nem colocado sua foto, ou algo do tipo, para indicar que de fato seria uma homenagem à fã.

Confira a letra de "Bigger Than The Whole Sky".