T4F: Polícia abre inquérito para investigar produtora de shows de Taylor Swift no Brasil

A Delegacia do Consumidor (Decon) abriu um inquérito para investigar a T4F (Times For Fun), empresa que produz os shows de Taylor Swift no Brasil, após a morte da fã Ana Clara Benevides no primeiro dia de shows da cantora no Rio de Janeiro.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que irá investigar a conduta da empresa diante do óbito e de relatos de fãs, apurando o crime de perigo para a vida ou saúde.

Conforme a PC-RJ, os organizadores do evento deverão depor e outras diligências estão sendo realizadas para apurar o caso.

Fãs relataram que no dia em que Ana Clara veio a óbito, o público era proibido pela T4F de entrar no local com garrafas próprias de água no Engenhão, e os copos de água eram vendidos a R$ 8. Aglomerações, queixas sobre filas e falta de informação também foram outros pontos relatados pelos clientes.