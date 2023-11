Saiba os bastidores do fim do namoro de Bruna Biancardi e Neymar

Bruna Biancardi oficializou o fim da relação com Neymar após ser alvo de piadas envolvendo a infidelidade do jogador com a influencer. Um dia antes do anúncio havia vazado uma conversa em que o jogador pedia nudes da streamer Aline Farias.

No entanto, o que o público não sabia é que o casal rompeu antes mesmo do nascimento da filha Mavie. O jornal Extra publicou no dia 21 de novembro que Bruna e Neymar ensaiavam uma reconciliação com a ajuda dos amigos.

Ainda segundo fontes do colunista Lucas Pasin, do UOL, a influencer já tinha uma "data" para fazer o anúncio: quando a filha do casal tivesse mais de um mês. Mavie completou seu primeiro mês no dia 6 de novembro com direito a uma festa surpresa, organizada pela madrinha da menina, Hanna Carvalho

Mas apesar das polêmicas e até da traição com direito a pedido de desculpas publicamente, Neymar e Bruna mantém uma boa relação e o vínculo pela filha.

O casal tornou a relação pública em janeiro de 2022.