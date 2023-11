Neymar e Bruna Biancardi ensaiam reconciliação, diz jornal

Desde o flagra de Neymar em uma boate, a relação do jogador com Bruna Biancardi deu uma estremecida, mas o casal vem ensaiando uma reconciliação com ajuda de amigos, de acordo com o jornal Extra.

O casal passou o feriado junto na mansão de Neymar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. 'Os dias de folga para ela e de recuperação de mais uma lesão para ele foram de completa paz e amor num ambiente bastante familiar em torno da filha Mavie', relatou o jornal.

Apesar das polêmicas do jogador na reta final da gravidez da influencer, eles não brigaram e nem oficializaram um término.

A pressão para uma reconciliação vem sendo constante, no entanto ambos estão ensaiando essa volta cuidadosamente no 'off'.