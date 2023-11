Bruna Biancardi confirma término com Neymar

Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta terça-feira (28) para confirmar o término com Neymar. Os dois são pais de Mavie.

A influencer pediu que parassem de associá-la ao jogador, se referindo as recentes polêmicas envolvendo a fidelidade do atleta do Al-Hilal.

"Este é um assunto particular, mas como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento", escreveu.

"Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero eu assim parem de relacionar com as frequentes notícias. Obrigada", finalizou.