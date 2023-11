Vaza conversa de Neymar pedindo nudes de streamer

Aline responde que tem vários nudes e ele se empolga: "Qual é? Quero ver". Ela manda o link de uma plataforma de conteúdo adulto, e em seguida afirma que ele precisa assinar para conseguir ver as imagens. Neymar diz: "Tô aqui vendo", com emoji de chama de fogo.

Mais uma traição? Vazou nesta segunda-feira (27) um print de Neymar Jr. pedindo fotos íntimas da streamer Aline Farias. As imagens foram publicadas pelo perfil Pronto Faley, no Instagram.

