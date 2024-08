Foragida é presa em carro de luxo do cantor Eduardo Costa

Uma mulher de 32 anos, que era considerada foragida pela polícia de São Paulo, foi presa enquanto estava como passageira em um carro de luxo em nome do cantor Eduardo Costa, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

O crime cometido pela mulher, que tinha mandado de prisão em aberto, não foi especificado pela polícia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, por ser um local de atividade do tráfico, os policiais abordaram o veículo e constataram que a mulher tinha um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Sertãozinho.

O motorista do carro afirmou que é funcionário do produtor de Eduardo Costa e que o automóvel de luxo estaria no nome do cantor. A assessoria do sertanejo confirmou que o carro apreendido está em nome do cantor, mas que havia sido vendido. "O Mustang foi vendido para um de seus parceiros de trabalho, em fevereiro de 2022, mas o veículo ainda não foi transferido", disse em nota.

O produtor de Eduardo Costa disse que o automóvel foi entregue a um funcionário, para levá-lo de Barretos à Ribeirão Preto. "Este mesmo colaborador se diz surpreso com o ocorrido e irá apurar o que aconteceu".

O homem foi liberado com o veículo e a mulher foi presa e encaminhada a um presídio feminino na região.